Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, afirmou na sala de imprensa que o resultado foi injusto. Para o técnico, a equipa foi muito emotiva quando precisava de ser racional e fazer o que treinam.

Vitória teve mais mérito do Estrela ou demérito do Famalicão?

A vitória do Estrela não é justa. Costumamos ser uma equipa mais segura e hoje estivemos mais emotivos. Marcámos primeiro, mas depois sofremos logo e senti que a equipa teve logo muita ansiedade de chegar ao golo. Entrámos mal na segunda parte e não podemos sofrer assim golo. Foi uma segunda parte de muito coração e dedicação, mas devíamos ter mais discernimento. Queríamos outro resultado, não era este, mas estamos aqui para continuar a trabalhar.

A reação após o 1-1 ficou irritado com a equipa porquê?

Quando se faz golo em casa contra equipas que vão tentar jogar com o tempo, depois de fazermos o golo, esse é o nosso momento porque queremos meter o nosso ritmo. Não podemos sofrer golos desta maneira. O problema é que em vez de voltarmos ao jogo pela forma como treinamos, tivemos muita pressa em chegar ao golo e fomos muito emotivos. Temos de ter a serenidade e a disciplina de andar nos nossos caminhos. Não posso apontar nada aos nossos jogadores em termos de dedicação. Ainda assim, criámos ocasiões suficientes para ganhar o jogo. Nós vivemos aqui como um só e os adeptos sentiram isso. Quando ganhámos, eles festejam connosco e quando perdemos, como hoje, eles estiveram connosco.

O ano de 2025 foi o ano que lhe deu mais gozo como treinador?

Foi um ano extremamente emocionante e positivo para mim. Foi o início de uma nova aventura porque vim desenvolver um processo bonito, num clube que me faz sentir em casa. Este clube teve a capacidade de deixar o processo desenvolver. A ambição dá-me felicidade e tenho água na boca para mais. Tenho pena de não ter dado uma alegria hoje aos adeptos.