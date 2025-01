Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após igualdade (0-0) frente ao Estrela:

«O resultado penaliza muito o Famalicão porque foi a única equipa que tentou ganhar, a única que procurou encontrar zonas de finalização, mas não aquelas que deveria ter encontrado. O adversário veio cá apenas para tentar impedir a nossa construção, num bloco baixo, e a tentar o contra-ataque.

Com mais dificuldades na primeira parte, fomos circulando e desgastando o adversário. Na segunda parte fomos chegando um bocadinho mais, mas devíamos ter tirado mais proveito, criado mais dinâmica para criar mais situações. Em alguns momentos os jogadores deviam ter cabeça fria para tomar melhores decisões e dar a vitória que tanto ansiamos.

[o que falta à equipa?] Para levarmos de vencida este tipo de equipa, a circulação de bola tem de ser mais rápida e criar situações de um para um. Quando não se ganha há algum tempo, perdemos a capacidade de ser tão objetivos. A qualidade há, mas faltou ser agressivos com bola. Só nós poderíamos ganhar este jogo.

[Ainda não venceu, sente-se com força para continuar?] Obviamente. Sabemos o caminho que queremos, o processo está em desenvolvimento, acreditamos no processo, não há ninguém que queira ganhar mais do que todas as pessoas que trabalham neste clube. Queremos dar uma alegria aos adeptos, há ainda muitos jogos para jogar, mas acreditamos que a vitória rapidamente vai chegar».