Na sala de imprensa, João Nuno disse que gostou dos primeiros 75 minutos da equipa, mas que o mesmo não pode dizer do último quarto de hora. O técnico do Estrela está satisfeito com o desempenho da equipa desde a sua chegada à Amadora, lembrando que apenas perdeu no Dragão e em Alvalade.

O que gostou mais no jogo?

Eu tinha dito na antevisão que ia ser um grande jogo. Fizemos 75 minutos de grande nível. Na primeira parte os lances de perigo são erros nossos e tivemos muitas boas jogadas durante todo o jogo. Só não gostei dos últimos 15 minutos porque podíamos ter jogado mais. Tivemos uma pontinha de sorte, mas também muito mérito. É uma excelente vitória de um grupo que está a crescer. Na parte final, alguns jogadores com mais capacidade de segurar bola ficaram desgastados. Sofremos muito no segundo golo, a equipa ficou intranquila e depois tentámos segurar a vantagem. O Famalicão meteu muitos avançados e criou-nos muitas dificuldades.

Análise aos dois meses de trabalho.

Estes 75 minutos são os que identifico mais como das equipas de João Nuno. Sabemos que estamos no caminho certo quando perdemos apenas em Alvalade e no Dragão. Perdemos um dos jogadores mais influencia e viemos aqui, perante um excelente adversário, conquistar uma vitória boa. Pela parte final do Famalicão se calhar também não merecia perder. Hoje falámos que há um ano estávamos a fazer história na Liga 3, como equipa técnica, e depois estivemos à porta da II Liga. Acho que o Estrela gostou do jogo da apresentação do Belenense, porque demos chocolate, e só gostava que o meu pai estivesse aqui para ver. Vim para a I Liga para ficar.