José Faria, treinador do Estrela, na sala de imprensa, após igualdade (0-0) frente ao Famalicão:

«Sem dúvida que foi dos jogos mais difíceis de gerir, devido às ausências, mas dos mais gratificantes. Confio bastante nestes miúdos, sei o trabalho que fazem, mas é difícil porque não têm rotinas, não trabalham com o grupo e fica mais difícil. Mas, como disse antes do jogo, isso não serve de desculpas.

Acho que não foi um bom jogo, mas conseguimos levar o jogo para onde queríamos. Sabíamos que se conseguíssemos controlar as oportunidades que podia criar instabilidade. Estávamos a jogar fora de casa, foi um jogo pobre, mas o principal objetivo era somar pontos e continuar o nosso caminho.

Não nos agarramos muito aos resultados, mas sim ao processo. Já fizemos coisas boas no passado e mesmo na semana passada perdemos, mas fizemos um bom jogo. Já conseguimos contratar alguns jogadores, temos outros a entrar, mas o que mais me preocupa não é o que pode entrar, mas quem pode sair. Sabemos que esta semana há dois jogadores que vão sair, vão para outros patamares, resta-me trabalhar com o que tenho. Entrego-me de corpo e alma a este clube».