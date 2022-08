FIGURA: Luiz Júnior (Famalicão)

Nem era preciso ver o jogo todo. A defesa que fez aos 83 minutos, a parar o remate de Mizuki, chegava para levar para casa o prémio de figura do encontro. Mas Luiz Júnior esteve em destaque todo o encontro e começou a mostrar credenciais logo ao terceiro minuto, com um voo a parar a cabeçada com selo de golo de Danilo.

MOMENTO DO JOGO: Golo anulado ao Famalicão

Podia ter mudado o rumo do jogo. Millán deu o melhor seguimento à assistência de Kadile e saiu a festejar. No entanto, Cláudio Pereira anulou o golo por mão do francês e o VAR deu-lhe razão. O lance surgiu numa das poucas vezes em que Ivo Rodrigues passou para a esquerda e Kadile para a direita.

OUTROS DESTAQUES

Fujimoto (Gil Vicente): Apareceu em posições mais recuadas a construir todo o jogo gilista. Fujimoto foi o maestro da equipa e as principais ocasiões de perigo barcelense começaram nos pés do jogador nipónico.

Andrew (Gil Vicente): Tal como o homólogo famalicense, Andrew também esteve em destaque na baliza gilista. Com um par de boas defesas, foi dando segurança à equipa e mostrando que por ali ia ser difícil passar.