João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após triunfo por 3-0 frente ao Vitória de Setúbal:

«Não acabou a cris porque nunca houve crise. Sabíamos da importância do jogo porque vínhamos de alguns maus resultados, mas isso nunca nos tirou do foco. Nunca tivemos dúvidas, sabíamos o que tínhamos de fazer para melhorar e felizmente correu tudo bem. Fomos superiores e vencemos o jogo com toda a justiça.

A segurança do nosso jogo e o segundo golo foram os pontos chave. Com o segundo golo a equipa sentiu-se confortável no jogo, dominamos e conseguimos gerir a bola, sem nos precipitarmos. Com naturalidade que chegámos ao terceiro golo.

Claro que é bom regressar ao 3.º lugar, mas mais importante do que isso foi regressar às vitórias. Somos uma equipa competitiva e gostamos de ganhar. A resposta que tínhamos de dar era esta e ficamos contentes com o que fizemos.

Nos últimos jogos aconteceram algumas situações que estavam identificadas para podermos corrigir. Isso tem a ver com a forma como atacamos, com o nosso posicionamento. Fizemos alguns ajustamentos, para ficarmos mais equilibrados defensivamente, e isso, hoje, resultou em pleno. Não quer dizer que as coisas estão resolvidas, ainda há coisas a ajustar.»