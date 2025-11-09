Hugo Oliveira: «Faltou serenidade para ferir este FC Porto»
Treinador do Famalicão diz não estar orgulhoso quando perde, nem que seja pela margem mínima
Hugo Oliveira disse na sala de imprensa que perder apenas por um golo não é motivo da orgulho porque o Famalicão joga sempre para ganhar. O treinador afirmou que faltou serenidade à equipa.
A exibição convenceu?
Faltou-nos alguma paz no momento da construção e para sair da pressão que o FC Porto nos fez desde o início. Conseguiu condicionar-nos e criar constrangimentos. Ainda assim, podíamos ter marcado naquela ocasião do Zabiri. A exibição nunca foi serena como devia ser para ferir este FC Porto. Para sair da emoção que o FC Porto traz ao jogo tínhamos de sair da primeira fase e aí criar perigo. Vamos continuar a crescer para, no futuro, se bater melhor neste tipo de jogos.
Orgulhoso por perder apenas por um golo nos jogos com Sporting e FC Porto?
Não temos orgulho nenhum em perder. O ADN deste clube é trabalhar para a vitória e tirar rendimento destes jogadores, Este jogos vão fazê-los crescer. Este terá sido dos onzes mais novos dos últimos dois anos do Famalicão e que lutaram contra a agressividade dos jogadores do FC Porto. Faltou a serenidade para agredir o adversário. Ficamos satisfeitos pela entrega, não pelo resultado.
O que pediu aos jogadores ao intervalo?
Teve a ver com uma questão tática, mas também emocional. Neste tipo de jogo, se não conseguirmos sair do primeiro jogador, para o nosso jogo. No intervalo tentamos fazer com que eles percebessem como chegavam na frente, mas não tivemos discernimento para fazer o último passe.
Exibição de Zabiri
O Zabiri está no seu processo de crescimento. No ano passado dividiu a atenção com a equipa de sub-23 e este ano foi ao mundial que muito contribuiu para o seu crescimento. Fez aquilo que pedimos e quase fez golo. É um jogador que, após este jogo, saiu mais forte, mas também ficamos satisfeitos com a exibição do Ba, um miúdo de apenas 20 anos.