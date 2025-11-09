Hugo Oliveira disse na sala de imprensa que perder apenas por um golo não é motivo da orgulho porque o Famalicão joga sempre para ganhar. O treinador afirmou que faltou serenidade à equipa.

A exibição convenceu?

Faltou-nos alguma paz no momento da construção e para sair da pressão que o FC Porto nos fez desde o início. Conseguiu condicionar-nos e criar constrangimentos. Ainda assim, podíamos ter marcado naquela ocasião do Zabiri. A exibição nunca foi serena como devia ser para ferir este FC Porto. Para sair da emoção que o FC Porto traz ao jogo tínhamos de sair da primeira fase e aí criar perigo. Vamos continuar a crescer para, no futuro, se bater melhor neste tipo de jogos.

Orgulhoso por perder apenas por um golo nos jogos com Sporting e FC Porto?

Não temos orgulho nenhum em perder. O ADN deste clube é trabalhar para a vitória e tirar rendimento destes jogadores, Este jogos vão fazê-los crescer. Este terá sido dos onzes mais novos dos últimos dois anos do Famalicão e que lutaram contra a agressividade dos jogadores do FC Porto. Faltou a serenidade para agredir o adversário. Ficamos satisfeitos pela entrega, não pelo resultado.

O que pediu aos jogadores ao intervalo?

Teve a ver com uma questão tática, mas também emocional. Neste tipo de jogo, se não conseguirmos sair do primeiro jogador, para o nosso jogo. No intervalo tentamos fazer com que eles percebessem como chegavam na frente, mas não tivemos discernimento para fazer o último passe.

Exibição de Zabiri

O Zabiri está no seu processo de crescimento. No ano passado dividiu a atenção com a equipa de sub-23 e este ano foi ao mundial que muito contribuiu para o seu crescimento. Fez aquilo que pedimos e quase fez golo. É um jogador que, após este jogo, saiu mais forte, mas também ficamos satisfeitos com a exibição do Ba, um miúdo de apenas 20 anos.