João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após derrota por 4-2 frente ao FC Porto:

«Hoje também foi complicado para o FC Porto, mas foi um jogo diferente do da Taça. Não conseguimos impor a nossa forma de jogar ao ponto de desequilibrar, em termos ofensivos, como queríamos. Tentámos pressionar e isso libertou espaço, mas nossas costas, principalmente do lado do Galeno. Sabíamos que isso podia acontecer, mas arriscamos porque queríamos ganhar o jogo.

Houve um pormenor que foi um ‘pormaior’, que foi a capacidade que o Diogo Costa teve para descobrir soluções para criar espaços. O jogo ficou dividido, houve várias oportunidades do Porto, nós também tivemos algumas.

Na segunda parte entrámos melhor mas o jogo foi diferente, principalmente depois dos dois penaltis e, a partir desse momento, o jogo foi o Porto. Acaba por ser um justo vencedor. Corrigimos os médios para que tapassem mais o lado do Galeno.

Jogando com uma equipa tão poderosa como o Porto temos de ter bola e não ter medo de a ter. Ao intervalo o que falamos foi tentar o jogo que estávamos a ter e evitar que o Porto tivesse os espaços que estava a ter. Penso que resultou porque o Porto raramente condicionou a primeira fase, mas a determinado momento passamos a ser uma equipa curta.

[não conseguiu chegar à Europa, mas acredita que vai acontecer a curto prazo?] Não tenho dúvidas de que o Famalicão vai chegar à Europa. Pela ambição das pessoas e pela dedicação para o clube crescer. Na próxima época vamos ter melhores condições, o nível de treino vai melhorar e a capacidade de jogo vai melhorar e potenciar mais jogadores. Todo o clube está a crescer e é uma questão de tempo até o clube chegar a uma posição que merece.

[Continuidade em Famalicão?] Sinceramente é um assunto que ainda não pensei. Tenho mais um ano de contrato e estou focado nestes jogos que faltam e, no final, é o momento de conversar com o presidente e tomar decisões».