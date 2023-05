O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, prometeu esta quarta-feira que a equipa famalicense vai fazer o «possível e o impossível» para vencer o FC Porto na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, e virar assim a eliminatória.

Na primeira mão, há uma semana, os dragões triunfaram por 2-1, o que complicou a tarefa do conjunto minhoto.

«Estamos motivados, naturalmente ansiosos. É um jogo importante, percebemos as dificuldades que vamos encontrar. Estamos prontos para este desafio. Será difícil, mas vamos tentar ultrapassar. É um orgulho estar na meia-final de uma prova tão importante. Vamos fazer o possível e o impossível para disputar a final», afirmou, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

João Pedro Sousa confessou que vai apresentar um Famalicão «com algumas diferenças» face ao primeiro encontro da eliminatória.

«O que esperamos do nosso adversário é uma entrada muito forte. Vão querer resolver cedo. Faz parte da forma de jogar do FC Porto. Muito competitiva. Vão tentar anular-nos, pressionar-nos. Vai ser um desafio muito grande para nós, mas estamos motivados», prosseguiu.

Independentemente do resultado final, João Pedro Sousa diz que o Famalicão já está de parabéns pelo que fez na Prova Rainha: «Sentimo-nos preparados para disputar o acesso à final. Ninguém nos vai tirar esta vontade, a alegria de disputar este jogo. Vamos para o jogo com alegria, aconteça o que acontecer, os jogadores estão de parabéns pela belíssima Taça de Portugal que fizeram.»

«Não seria um fracasso falhar as provas europeias e não estou a defender-me. Há uns meses, estávamos na lista de equipas apontadas à descida nas casas de apostas. Agora podemos disputar uma dessas vagas, mas importa o clube estabilizar e estas posições tornarem-se padrão no clube. Vamos tentar ganhar os jogos, mas a Taça é uma competição tão bonita. Chegar à final seria o jogo da nossa época e confesso que seria ainda mais especial do que pela via do campeonato», concluiu.

O Famalicão defronta o FC Porto esta quinta-feira, a partir das 20h30, no Estádio do Dragão.