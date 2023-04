O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, em declarações na flash interview da SportTV+ após a derrota frente ao FC Porto (2-1), em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:

Entrámos um bocadinho encolhidos, com os níveis de ansiedade acima do recomendado. É muito difícil sofrer um golo e encontrar aspetos positivos, mas esse golo ajudou a desinibir-nos e a pensar mais no jogo e menos no contexto. A partir daí equilibrámos, mas não conseguimos desencaixar o jogo, estivemos sempre longe na baliza. Não fomos fortes os suficientes para virar o resultado. O objetivo era a vitória.

[Famalicão jogou de forma diferente?] Claro que analisámos o adversário e percebemos que se mantivéssemos o posicionamento que costumamos ser seria mais simples para o FC Porto pressionar. Neste jogo só podíamos olhar para a vitória, tínhamos de arriscar um bocadinho mais. Infelizmente não correu da melhor forma. Conseguimos controlar em termos defensivos o FC Porto, mas não desequilibrámos no ataque. Agora só uma forma de dar a volta: manter o mesmo espírito e a mesma ideia. Agora resta saber se vamos ter essa capacidade.

[Eliminatória em aberto?] Sim, claro que sim. A nossa ideia é essa, vamos ver se a traduzimos em jogo e em golos para tentar virar a eliminatória. Mas sabemos que é difícil, perante uma equipa fortíssima, mas não vamos atirar a toalha ao chão.

[Motivação extra estar a lutar pela Europa em duas frentes?] Não gosto de falar em motivação extra, este balneário, e muito me orgulho dele, não precisa de ter motivação extra. Fomos subindo na classificação, estamos em sexto e queremos manter esse lugar, não queremos perder posições. Na meia-final da Taça vamos lutar até ao fim. O que nos trouxe até aqui foi a motivação, não precisamos de mais.»