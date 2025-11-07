Tom van de Looi, médio neerlandês de 26 anos, vive a segunda época pelo Famalicão. Titular na maioria dos jogos, falou aos meios do clube para antever a receção ao FC Porto (1.º), na 11.ª jornada da Liga, no domingo (18h). Os minhotos ocupam o quinto lugar, com 19 pontos, a nove dos líderes invictos.

Utrecht como exemplo

«Vamos jogar contra a equipa mais forte do campeonato até este momento. Vai ser um jogo interessante, contra uma equipa que joga com muita intensidade. O jogo contra o Utrecht foi muito diferente, porque o FC Porto mudou oito jogadores. Tal como o Utrecht, também nós devemos saber lidar com a intensidade. Vai ser importante jogar em casa.»

Por onde melhorar

«Tento ajudar a equipa e estou a trabalhar para rematar mais, chegar mais vezes à área. Já contra o Rio Ave estive perto de marcar. Vou continuar a tentar, vamos ver quando chega o grande momento. Esta equipa técnica começou o seu trabalho há quase um ano, continuamos a crescer, ainda com muito espaço para melhorar. Sinto que podemos marcar mais golos.»

Quatro golos sofridos na Liga. Melhor só o FC Porto

«O nosso objetivo não é jogar só à defesa, o facto de sofrermos poucos golos resulta do trabalho iniciado no ataque, com a pressão adiantada.»