FIGURA: Murilo (Gil Vicente)

Bom jogo do extremo gilista coroado com o golo que valeram três preciosos pontos. Veloz e bom tecnicamente, foi o primeiro a reagir depois do Famalicão ter atirado ao poste na primeira parte. Na segunda, inventou, praticamente sozinho, o lance da vitória. Prémio merecido.

MOMENTO DO JOGO: Bolas no poste

É caso para dizer que o Famalicão teve um grande galo no jogo frente ao Gil Vicente. Os famalicenses acertaram três bolas no poste da baliza barcelense. Jhonder, na primeira parte, e Iván Jaime, por duas vezes, na segunda, estiveram perto de marcar, mas os ferros não deixaram.

OUTROS DESTAQUES

Jhonder (Famalicão): Tem merecido a titularidade porque faz por isso. Esteve perto de marcar por duas vezes na primeira metade, mas Kritciuk e o poste impediram-no de fazer golo.

Iván Jaime (Famalicão): Grande exibição do avançado espanhol, mas onde teve pontaria a mais. Produziu para a equipa, mas quando foi ele a ter de decidir acertou duas vezes no ferro ou viu Andrew a voar para impedir o golo.

Ruben Fernandes (Gil Vicente): Regresso do capitão pautado por uma excelente exibição e pela segurança que dá à defesa. Mais de que um bom jogador, Rúben Fernandes é um líder dentro de campo, coordenando o momento defensivo dos gilistas.