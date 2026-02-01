O Gil Vicente goleou o Famalicão no dérbi do Minho e recuperou o 4.º lugar do campeonato. O galo tem fama de surpresa da Liga e, na receção à turma famalicense, também teve o proveito. Cinco golos sem resposta e uma exibição consistente valeram o regresso às vitórias e uma mão cheia de razões para fazer os adeptos sonhar.

Murilo abriu o marcador na transformação de uma grande penalidade – cotovelada de Mathias de Amorim valeu a expulsão do famalicense e marcação do castigo máximo – e Buatu, de cabeça após pontapé de canto, fez o segundo garantiu. Depois, apareceu Gustavo Varela em dose dupla: numa jogada individual, fez o terceiro; após cruzamento de Joelson, o avançado fez o quarto, bisando no encontro. O placard foi selado por Santi Garcia.

Para o dérbi minhoto, César Peixoto fez três alterações em relação à derrota no Dragão. Lucão estreou-se na baliza gilista, rendendo Dani Figueira. Cáseres regressou ao meio-campo e atirou Zé Carlos II para o banco. No ataque, Carlos Eduardo assumiu a titularidade pela primeira vez na época no lugar de Gustavo Varela. Já Hugo Oliveira, depois do triunfo caseiro diante do Tondela, mudou apenas uma peça no onze. Rodrigo Pinheiro, lesionado, foi rendido por Gustavo Garcia.

A primeira metade foi muito tática. As equipas encaixaram e o jogo ficou muito amarrado, tornando-se aborrecido. Ainda assim, os galos estiveram melhor e foram os únicos a conseguir criar perigo. A formação gilista marcou dois golos, mas ambos foram anulados por fora de jogo.

O golo acabou por surgir perto do descanso. Santi Garcia embrulhou-se com Mathias de Amorim na área e o internacional sub-21 acabou por agredir com uma cotovelado o espanhol. Alertado pelo VAR, o árbitro expulso o famalicense e assinalou grande penalidade. Na conversão, Murilo atirou a contar e colou a turma barcelense em vantagem.

O Famalicão esboçou uma reação na reentrada, mas voltou a ser o Gil Vicente a marcar após canto. Luís Esteves tirou cruzamento desde a esquerda e Buatu a aparecer na área a cabecear para golo.

Até ao final, os galos controlaram as operações perante um Famalicão que não conseguia esticar jogo: não o fez quando estavam 11 para 11, pior ficou em inferioridade numérica. O melhor que conseguiu foi acertar no ferro, num livre direto de Justin de Haas. O Gil Vicente continuou a mandar e ampliou o marcador. Gustavo Varela pegou no esférico à entrada da área, levou tudo à frente e rematou de esquerda para o fundo das redes. Pouco depois, o avançado emprestado pelo Benfica disse ‘sim’ ao cruzamento de Joelson e fez o quarto. Santi Garcia fechou o placard com um remate já no interior da área. Os galos cilindraram os famalicenses.

FIGURA: Gustavo Varela

Perdeu a titularidade, mas ainda foi a tempo de mostrar a César Peixoto, a Carlos Eduardo e ao novo reforço Héctor Hernández que vão ter de contar com ele na luta pelo lugar. Gustavo Varela foi a jogo na segunda metade e ainda foi a tempo de bisar na partida. No primeiro golo, recebeu o esférico à entrada da área e só parou quando viu as redes a balançar; depois, disse ‘sim’ ao cruzamento de Joelson e não perdoou.

MOMENTO DO JOGO: Expulsão de Mathias de Amorim

É um daqueles momentos difíceis de explicar e que estragam o trabalho de toda uma equipa. Santi Garcia entrou na área e embrulhou-se com Mathias de Amorim, acabando os dois no chão. Porém, o médio português, ao levantar-se, acabou por atingir o espanhol com o cotovelo. Alertado pelo VAR, o árbitro da partida assinalou grande penalidade e expulsou o famalicense.

POSITIVO: Estreia de Lucão

É factual que o novo guarda-redes do Gil Vicente teve pouquíssimo trabalho. Ainda assim, sempre que foi chamado a intervir, Lucão mostrou segurança e tranquilidade a jogar com os pés e com as mãos. Estreia bastante positiva do substituto de Andrew.