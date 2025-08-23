Hugo Oliveira: «Famalicão não vai embandeirar em arco»
Treinador falou ainda de Óscar Aranda, que se lesionou com gravidade
Treinador falou ainda de Óscar Aranda, que se lesionou com gravidade
Hugo Oliveira falou, em conferência de imprensa de antevisão à receçãon ao Gil Vicente, do bom início de campeonato do Famalicão e realçou que a equipa tem de continuar a exibir-se de igual forma. O treinador do Famalicão disse que ainda não encontrou um substituto para o lesionado Óscar Aranda.
Segredo para o bom início de época
«Não nos vamos deixar embandeirar em arco. Chegámos a estes resultados de forma humilde e trabalhadora. Temos jogado de forma coletiva e com o apoio fundamental dos adeptos, que nos empurram nos momentos mais difíceis.»
Lesão de Óscar Aranda
«Foi uma perda enorme para nós e para a liga. Estamos a trabalhar para encontrar a solução certa, mas só avançaremos se houver convicção de que é o jogador certo.»
Importância da continuidade no projeto
«Estamos identificados com o clube e trabalhamos a uma só voz. A continuidade traz segurança, solidez e desenvolvimento. Se chegarmos ao final da época com o mesmo treinador e jogadores, será sinal de que as coisas estão a correr bem.»