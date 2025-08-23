Hugo Oliveira falou, em conferência de imprensa de antevisão à receçãon ao Gil Vicente, do bom início de campeonato do Famalicão e realçou que a equipa tem de continuar a exibir-se de igual forma. O treinador do Famalicão disse que ainda não encontrou um substituto para o lesionado Óscar Aranda.

Segredo para o bom início de época

«Não nos vamos deixar embandeirar em arco. Chegámos a estes resultados de forma humilde e trabalhadora. Temos jogado de forma coletiva e com o apoio fundamental dos adeptos, que nos empurram nos momentos mais difíceis.»

Lesão de Óscar Aranda

«Foi uma perda enorme para nós e para a liga. Estamos a trabalhar para encontrar a solução certa, mas só avançaremos se houver convicção de que é o jogador certo.»

Importância da continuidade no projeto

«Estamos identificados com o clube e trabalhamos a uma só voz. A continuidade traz segurança, solidez e desenvolvimento. Se chegarmos ao final da época com o mesmo treinador e jogadores, será sinal de que as coisas estão a correr bem.»