Ivo Vieira, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após derrota por 4-0 frente ao Gil Vicente:

«Faltou tudo. Na primeira parte não estivemos, nem pouco mais ou menos, perto do que podemos fazer. O adversário foi melhor m quase todos os momentos do jogo e teve melhor. Fizemos uma primeira parte muito aquém. Estivemos melhor na segunda parte porque tínhamos de ser diferentes.

Perdemos dois jogos de uma forma pesada. Não éramos assim tão bons quando ganhámos, nem somos assim tão maus quando perdemos. Foi um jogo em que não abordamos bem, o adversário abordou melhor o mesmo e o resultado espelha o que aconteceu.

[ida da equipa junto dos adeptos no final da partida] É uma situação normal quando as coisas não correm de feição. Não tenho de falar com os adeptos, mas tenho de assumir e dar a cara por aquilo que aconteceu porque sou o principal responsável. Somos uma família para o bem ou para o mal e a verdade é que ninguém tem queixa dos adeptos. Eles hoje estiveram sempre connosco, sempre a puxar pela equipa e estávamos a perder.

É o mínimo que podemos fazer por eles e os jogadores deram a cara por eles. Aceitamos a exigência deles porque são eles que são apaixonados pelo clube. Nós passamos pelo clube, mas eles estão sempre Não é bajular nem ganhar conforto, sou homenzinho para assumir as minhas responsabilidades e aquilo que aconteceu no jogo, assumo-as de forma natural.

[o que mais o desagradou na exibição do Famalicão?] Não conseguimos pressionar com critério, o nosso meio campo esteve sempre longe daquilo que foi ocupar os espaços, tivemos problemas na linha defensiva no ataque à profundidade. Com bola quase não conseguimos rematar. Melhoramos um pouco na segunda parte, mas não o suficiente. Fizemos pouco com e sem bola».