João Pedro Sousa, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa, após a igualdade a um frente ao Gil Vicente:

«Antes de mais queremos dedicar esta vitória ao Defendi. Entramos bem no jogo, marcamos cedo, mas o primeiro golo não nos fez muito bem. A partir daí não conseguimos nos libertar da pressão do adversário. Abdicamos um pouco da nossa forma de jogar, mas também fomos um pouco obrigados a isso. Felizmente marcamos o segundo golo e acalmamos um bocadinho.

Na segunda parte, tivemos mais dificuldades em jogar em terrenos que nos permitia circular e descansar com bola e obrigar o adversário a correr. Isso não aconteceu e ficamos sujeitos a sofrer um golo. Foi isso que aconteceu. Ainda assim, a equipa deu uma resposta madura e segura e conseguimos por fazer o 3-1, matando o jogo. Não foi das nossas melhores exibições.

[boa exibição de Rúben Lameiras] O Rúben Lameiras é um jogador com grande potencial e de qualidade. Atua numa zona do terreno onde há muita concorrência no nosso plantel, o que torna um desafio para todos eles. Tem dado boa resposta e apesar de ser um jogador de ataque, também tem desempenhado um papel importante em termos defensivos.

Os números são importantes e gostamos de vencer. No nosso balneário não se fala na Europa, fala-se em vencer o próximo jogo. Já falamos nisso no balneário, no próximo adversário. Temos ambição dentro do balneário, mas não olhamos para a classificação. Reiniciamos o campeonato de forma positiva, mas o nosso foco está o próximo jogo.»