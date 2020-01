O Benfica, atual detentor da Taça de Portugal em futebol feminino, vai receber o Amora, clube que atua na 2.ª Divisão, nos quartos de final da prova.

Nos outros jogos, dois encontros entre equipas que disputam o principal campeonato nacional, o Ovarense-Sp. Braga e o CF Benfica-Estoril, além do Grijó-Famalicão, jogo entre clubes que estão na 2.ª Divisão. A eliminatória está agendada para 16 de fevereiro.

LEIA MAIS: todas as notícias de futebol feminino

No sorteio, realizado esta quarta-feira, na Cidade do Futebol em Oeiras, ficou já definido o emparelhamento da meia-final, disputada a duas mãos, a 26 de abril e 10 de maio. Num dos duelos, defrontam-se os vencedores do CF Benfica-Estoril e do Ovarense-Sp. Braga e, no outro, o vencedor do Grijó-Famalicão cruza com o do Benfica-Amora.