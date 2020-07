O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, foi questionado sobre a possibilidade de chegar a um lugar de acesso às competições europeias e afirmou que essa é uma luta para a qual o clube minhoto «não foi convidado».

«A nossa palavra é lutar pela vitória nos jogos e por um lugar, pelo menos, em que estamos ou tentar subir mais uma posição. Estamos numa luta para a qual não fomos convidados, mas estamos nela com muito orgulho, com equipas muito competentes e até podemos chegar ao quarto lugar. Estamos nesta luta, com muita vontade de estar e com muita ambição», afirmou João Pedro Sousa em conferência de imprensa de antevisão da partida com Vitória de Setúbal citado pela Lusa.

O jogo é no Bonfim, com os sadinos envolvidos numa disputa acérrima pela permanência, algo que trará dificuldades aos famalicensez.

«O importante é mantermos a nossa identidade, entrarmos no jogo concentrados e determinados porque vamos encontrar uma equipa que precisa e quer vencer, que será um adversário difícil num campo tradicionalmente complicado», disse.

João Pedro Sousa foi ainda colocado perante críticas feitas a Guga, depois do golo frente ao Benfica, antiga equipa do médio.

«Faz parte da profissão dos atletas. Há um impacto muito grande naquilo que dizem ou fazem e eles têm noção disso. Não quero comentar, mas deixo só um pormenor, o Guga não foi o primeiro golo que fez este ano e o festejo já tinha acontecido antes. Foram injustos com o Guga», esclareceu.

O Famalicão, no sexto lugar, com 49 pontos, desloca-se ao terreno do Vitória de Setúbal, que é 16.º, com 30, e que ainda luta pela manutenção, numa partida da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.