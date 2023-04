Gustavo Sá, jogador do Famalicão, em declarações na flash interview à Sport TV, após a derrota por 2-1 na visita ao Sporting, na 30.ª jornada da Liga:

«[Famalicão deu uma grande imagem] Tivemos um pouco de azar no jogo. Já sabíamos que o Sporting ia entrar com esta atitude, mas também sabíamos que nós também íamos ter uma grande atitude e acho que fizemos tudo para merecer um ponto aqui, mas, infelizmente, não conseguimos.

[Treinador pediu uma equipa com identidade. Acredita que deram essa resposta?] Sim, tentamos passar isso em todos os treinos e em todos os jogos. O Sporting, no primeiro remate que fez, conseguiu fazer golo, depois conseguiu chegar ao segundo, ainda reagimos com um golo, mas acho que veio tarde. Não deixámos de mostrar a nossa atitude e competência, mas desta vez não foi suficiente.

[Acredita que é possível a presença no Jamor?] Sim, acreditamos a cem por cento que a presença no Jamor é possível. Vamos trabalhar agora. Vamos para Famalicão, vamos descansar e, depois, pensar no FC Porto. Como sempre, o que podem esperar de nós é que vamos dar tudo para cumprir um dos nossos objetivos que é estar na final do Jamor.»