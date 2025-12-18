Declarações de Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, na flash interview da SportTV, após a eliminação da Taça de Portugal, frente ao FC Porto:

«O resultado de uma forma quantitativa não é real em relação ao que se passou dentro do campo. Sonhámos muito. Queremos crescer enquanto clube e equipa, portanto os jogadores têm de jogar este tipo de jogo sem trair os nossos princípios. Hoje competimos dessa forma perante um adversário que é forte, sobretudo pela sua agressividade com e sem bola. Temos de definir melhor para sair de outra forma destas eliminatórias. Esse é o nosso caminho de desenvolvimento.»

Queixas no primeiro golo do FC Porto?

«Estou muito longe para conseguir ver. Não sei se a bola que está à minha frente sai ou não [no terceiro]. Se tivesse a mesma câmara que o árbitro tem talvez conseguisse ver. Não deixa de ser verdade que o FC Porto é uma equipa agressiva com e sem bola. Mas também tenho de dizer que é um justo vencedor.»

Na antevisão falou num FC Porto que tem 20 titulares. E o Famalicão?

«O Famalicão também tem muitos titulares e temos vindo a provar isso. A confiança nestes jovens é muito grande. Não só no que eles já podem fazer como no futuro deles. Enfrentámos um adversário que está a jogar quinta e domingo. Queremos crescer e para isso temos de disputar estes jogos com personalidade. Temos de ter melhor definição no futuro.»

A equipa do Famalicão está mais preparada para o jogo com o Benfica?

«Gostamos de aprender e de ser melhor amanhã do que hoje. Queremos aprender com a correção dos erros. Amanhã estamos lá para trabalhar a partir das sete da manhã. Vamos olhar para o nosso adversário, mas acima de tudo olhar para nós. Estes rapazes têm muito talento e muito futuro pela frente. Tenho muito orgulho de os ter.»