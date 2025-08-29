Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, fez a antevisão ao duelo entre a sua equipa e o AVS, na quarta jornada da Liga portuguesa. O técnico comentou o regresso do oponente José Mota ao banco de suplentes e avaliou o reforço Antoine Joujou.

Regresso de José Mota ao banco do AVS

«É sempre mais positivo, está mais próximo dos jogadores e pode retocar um ou outro ponto. Mas acredito que o trabalho feito durante a semana é o mais importante, apesar de os jogadores sentirem mais conforto quando o treinador está próximo e o 'feedback' é mais assertivo.»

Evolução do AVS

«É um estádio difícil, a equipa tem estado melhor a cada semana, à imagem do seu treinador, super experiente e matreiro. Espero um jogo mais objetivo, com uma equipa que sabe defender e depois atacar. Esteve perto de sair de Braga com os três pontos, mas nós temos as nossas armas.»

Resultados recentes

«É mais fácil trabalhar sobre vitórias do que sobre derrotas. Ao contrário do que muitos dizem, as derrotas não têm coisas boas. É mais fácil perder quando soubermos o porquê de termos perdido.»

Reforço Antoine Joujou

«É mais uma solução para jogar por fora. Apesar de jovem, tem experiência em França e Itália. Encaixa-se nas nossas ideias de um jogo mais vertical. Vamos ajudá-lo a crescer. Quer suar a camisola e são esses jogadores que queremos. Quanto a amanhã, a lista de convocados ainda não está definida, não sei se o jogador já está inscrito.»