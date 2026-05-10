Treinador do Famalicão critica o horário do jogo com o Estrela da Amadora, da 33.ª jornada da Liga (segunda-feira, às 20h15), e garante que a sua equipa vai à procura de fechar o campeonato com vitórias nas últimas duas jornadas da prova:

Antevisão da visita ao Estrela da Amadora

«Vai ser um jogo extremamente competitivo, entre duas equipas que ainda querem conquistar pontos e que têm obrigações perante os seus adeptos de lutar até ao fim pelos seus ideais. Vamos à Amadora lutar pelos nossos princípios, pela nossa identidade e pela vitória.»

«Espero um Estrela extremamente motivado, agressivo na boa intenção da palavra e a querer lutar pelos três pontos. Esse é o ADN do Estrela e do seu treinador. O campeonato caminha para o final e as oportunidades começam a escassear para lutarmos por objetivos.»

Objetivo para o que falta jogar esta época

«Aconteça o que acontecer, o Famalicão vai jogar para ganhar na Amadora e vai jogar para ganhar na última jornada. Só sabemos viver assim.»

«Somos extremamente aborrecidos porque olhamos para nós, para o nosso processo e para a nossa forma de estar. Nada nos vai desviar do caminho.»

Críticas ao horário do jogo

«Segunda-feira à noite não é um dia de futebol para criar momentos e memórias. As pessoas trabalham, as crianças têm escola e não podem fazer muitos quilómetros ou deitar-se de madrugada. O futebol não devia ser isso.»