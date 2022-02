A invasão da Rússia à Ucrânia não deixa ninguém indiferente, mas em todo o lado há manifestações que dão esperança num final mais feliz.

No final da partida entre o Famalicão e o Tondela, o guarda-redes russo Zlobin, que teve uma passagem pelo Benfica, foi às lágrimas depois de receber das mãos de um adepto famalicense, que é ucraniano, a bandeira da Ucrânia. O jogador emocionou-se com o gesto do adepto.

Já durante a primeira parte, a claque famalicense entoou cânticos de apoio à Ucrânia, gesto que foi aplaudido por todo o estádio.