Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa após a vitória frente ao Vizela, por 2-1, da 15.ª jornada da Liga:

«[Concorda com a leitura de Tulipa, que considera que o Vizela perdeu porque arriscou?] Foi uma primeira parte equilibrada, nenhuma das equipas conseguiu pressionar a primeira fase de construção. Preferimos aguardar um pouco porque a construção do Vizela é feita com muitos jogadores e muitas trocas posicionais e baixámos estrategicamente. Foi um jogo bom na primeira parte, não conseguimos permitir chegadas do Vizela ao último terço e criámos situações com alguns cruzamentos, sobretudo, com o Penetra. Foi uma primeira parte dividida.

A segunda parte caiu de qualidade, muita luta, jogo mais dividido e repartido, tivemos mais dificuldades em chegar ao último terço. Há uma reação do Vizela muito forte, sentimos insegurança depois do golo, a tentar perceber que rumo ia levar o jogo, mas foi uma situação que conseguimos controlar. Depois, houve um jogo muito dividido a meio-campo e chegámos ao golo numa boa saída na direita. Depois do 2-1, praticamente não permitimos a reação ao Vizela com a exceção de dois remate de longa distância. Foi um bom jogo, competitivo, sabíamos que íamos defrontar um adversário competitivo. Foi uma vitoria difícil.

[Sente que a equipa está melhor e mais confiante?] Disse no balneário, e sei que é fácil falar depois de vitórias, mas este crescimento da equipa já o tínhamos percebido antes da sequência de resultados. O trabalho dos jogadores tem sido muito bom, percebemos que o rendimento ia subir gradualmente. Apesar dos resultados não terem sido os melhores [na Taça da Liga] já se percebiam coisas que queríamos introduzir no nosso jogo e a evolução era notória.

[Exibição de Iván Jaime. Falta-lhe mais consistência?] Teve muito meses parados, duas lesões complicadas de resolver, ainda denota alguns problemas físicos devido a isso. Não teve uma pré-temporada, não lhe demos tempo para 90 minutos de grande intensidade. Tem de melhorar na consistência, mas tem crescido, tem ajudado muito em termos defensivos, está bem posicionado para quando recuperarmos a bola conseguir sair na transição. Depois, a capacidade técnica que tem, entrelinhas, finalização, entrada na área, onde tem de fazer mais golos e estamos a trabalhar nisso. Vamos exigir muito dele, não chega o que está a fazer, tem capacidade para mais.

[Regresso de David Tavares que não jogava desde dezembro de 2021] Traz frescura, velocidade e é mais um para ajudar. Regressou há pouco tempo, tem muito trabalho pela frente para chegar aos níveis [físicos] para jogar mais tempo. Hoje, percebemos que precisávamos de alguma agressividade, o Gustavo [Assunção] já tinha amarelo e o jogo decorreu muito no corredor central, com muitos duelos e, às vezes, numa pequena falta, o Gustavo podia levar o segundo amarelo. Trouxemos o David para dar algum músculo e velocidade nas saídas. Foi isso que ele tentou fazer e ainda participa na jogada do segundo golo. Excelente miúdo, trabalha muito bem e contámos com ele.»