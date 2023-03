João Pedro Sousa salientou a necessidade de «dar duas respostas» no jogo frente ao Casa Pia, na 24.ª jornada da I Liga.

O técnico do Famalicão diz-se consciente de todos os obstáculos que o adversário pode apresentar, ainda assim, acredita que a sua equipa está preparada para dar uma boa resposta em casa.

«O Casa Pia uma equipa muito competente, que traz um registo longo de sucesso desde a época passada. Mas nós vimos de uma derrota e, quando vimos de uma derrota, temos de dar duas respostas, porque não gostamos nada de perder, independentemente do adversário com quem perdemos o jogo. Jogamos em casa, queremos chegar aos 30 pontos o mais rápido possível. E é neste jogo», disse o treinador na conferência de imprensa de antevisão da partida de segunda-feira.

Para o técnico da equipa de Vila Nova de Famalicão não há segredos em relação ao que é necessário fazer para regressar às vitórias.

«É entrar com a mesma motivação, a mesma forma de jogar, a mesma forma de encarar o jogo e o adversário para sermos felizes e chegarmos à vitória e para ficarem os três pontos em Famalicão», sublinhou o treinador, salientando que ainda não é altura para fazer balanços:

«Traçámos um objetivo, estamos perto e longe de o conseguir. Perto porque estamos a trabalhar bem, as nossas ideias passaram, os jogadores absorveram a ideia, aceitaram a proposta de trabalho, estamos a ser competitivos. Acreditamos que vamos continuar a ganhar jogos. E longe porque faltam muitos jogos, jogos complicados, a começar já com este com o Casa Pia, e temos que somar mais vitórias. No fim, fazemos o balanço e avaliamos se foi uma época de sucesso ou não.»

Por sua vez, Denilson, jogador do Famalicão, também fez a antevisão da partida e mostrou-se confiante.

«O Casa Pia está a fazer uma época muito compacta. Estamos à espera de encontrar uma equipa muito cerrada, à espera de um contra-ataque. Nós temos que estar preparados para sobressair em todos os lances, em todas as dificuldades que vamos encontrar no campo e espero que possamos fazer um bom jogo», afirmou.

O Famalicão, em 13.º lugar, com 27 pontos, recebe esta segunda-feira, às 20h15, o Casa Pia, no sétimo posto, com 35, numa partida da 24.ª jornada, que será arbitrada por Bruno Costa (AF Viana do Castelo).