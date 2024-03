João Pedro Sousa está de saída do comando técnico do Famalicão, confirmou o Maisfutebol. O treinador, de 52 anos, acertou esta terça-feira a rescisão de contrato com o oitavo classificado da Liga.

Em igualdade pontual com Gil Vicente (9.º) e Boavista (10.º), o Famalicão está cinco pontos acima do 16.º posto, lugar de play-off de permanência/promoção no/ao principal escalão.

Nas últimas oito jornadas, João Pedro Sousa apenas conheceu por uma vez o sabor da vitória, em casa, diante do Rio Ave, a 16 de fevereiro.

O timoneiro foi, por várias vezes, crítico quanto à evolução da equipa e ao desempenho da época, salientando o objetivo falhado de alcançar o quinto ou sexto lugar.

Ao que foi possível saber, havia há largos meses falta de sintonia quanto ao planeamento da época e equilíbrio de um plantel que no final de janeiro viu ainda sair Otávio para o FC Porto.

Na próxima jornada da Liga, na tarde sexta-feira (15h30), 29 de março, o Famalicão visita o Gil Vicente.

Nesta quarta época em Famalicão, depois de 19/20, 20/21 – na qual cumpriu 18 jogos, sendo mais tarde contratado pelo Boavista – e na temporada 22/23.

Foi pelos famalicenses que João Pedro Sousa se estreou como treinador principal, depois de experiências, como adjunto, no Everton, Watford, Hull City, Olympiakos, Sporting e Estoril.

[artigo atualizado]