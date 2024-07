Prossegue a pré-temporada das equipas de I Liga. O Famalicão enfrentou neste sábado o Leixões, da II Liga, num jogo particular disputado à porta fechada, no Estádio Municipal de Famalicão.

O jogo terminou com um 1-1, com golos de Óscar Aranda, do lado famalicense, e de Mozinho, pelo Leixões. A equipa comandada por Armando Evangelista foi a primeira a chegar ao golo, mas, já perto do final do encontro, os visitantes repuseram a igualdade, num livre direto.

Este foi o terceiro jogo de preparação da pré-época realizado pelo Famalicão, após os triunfos frente à equipa sub-23 do clube (4-0) e ao Trofense (3-0). Prossegue a preparação diante do Penafiel, na quarta-feira.