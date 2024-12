Armando Evangelista, de 51 anos, recorreu, este sábado, às redes sociais para esclarecer a saída do comando técnico do Famalicão. Esta época, o treinador registou cinco vitórias em 14 jogos.

«Ainda que seja público há alguns dias, chega hoje ao fim a minha ligação ao Futebol Clube de Famalicão. Foi desafiante entrar num projeto em andamento [em 2023/24]. Esta época foi iniciada da melhor maneira, com o feito histórico do melhor arranque de sempre do clube no campeonato, mas o futebol é feito de altos e baixos e, em ambos os casos, há vários fatores de responsabilidade comum que redundam em finais que nem sempre são os que desejamos.»

«Acima de tudo, foi uma experiência em que o crescimento do projeto desportivo sempre esteve em primeiro lugar, encarada com os valores de compromisso e profissionalismo que sempre guiaram a minha carreira.»

«Agradeço a oportunidade de ter trabalhado no Futebol Clube de Famalicão, que é uma referência no futebol nacional, e aos adeptos fantásticos que sempre nos apoiaram. Desejo ao Vila Nova os maiores sucessos para o futuro», lê-se na publicação.

Antes de assumir o comando técnico do Famalicão, Armando Evangelista orientou os brasileiros do Goiás, além de Arouca, Vilafranquense, Penafiel, Varzim, Vit. Guimarães e Vizela.