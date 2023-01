João Pedro Sousa quer manter as boas exibições e resultados positivos no encontro com o Vizela, depois de dois triunfos consecutivos.

«Preparámo-nos e trabalhámos como no último jogo, e percebemos que vamos ter um desafio muito complicado, com uma equipa muito competitiva, muito bem trabalhada, com excelentes jogadores. Vêm de um resultado impactante, um jogo impactante, pela sua qualidade. Vamos encontrar uma equipa também ambiciosa e motivada», começou por dizer em conferência de imprensa de antevisão da partida.

O treinador, ainda assim, considerou que terá pela frente «um desafio tremendo», o que motiva todos.

«Vamos tentar manter as exibições de Chaves e com o Estoril. O que não é nada fácil. Mas é o que vamos tentar fazer, sermos competitivos e trazer novamente a vitória para Famalicão», garantiu.

Sobre o que mudou para a equipa entrar nesta fase ascendente, o técnico famalicense não quis entrar em grandes euforias e garantiu que ainda existe muita coisa a melhorar.

«Demos continuidade ao que vínhamos a fazer, os jogadores nunca baixaram os braços, nunca deixaram de trabalhar. Nós também não. Acreditávamos na nossa ideia, na forma de trabalhar e felizmente as coisas começam a surgir de outra forma. Não quer dizer que as coisas estão finalizadas, longe disso. Foram dois jogos, dois jogos bom. Mas só foram dois jogos. Temos que ser realistas», defendeu.

Apesar da boa fase, o técnico salienta que a equipa ainda tem muita coisa a melhorar e rejeitou a ideia de qualquer facilidade no futuro.

O Famalicão, em 14.º lugar, com 14 pontos, recebe esta sexta-feira, às 21h15, o Vizela, 11.º classificado, com 18, em jogo da 15.ª jornada da Liga.