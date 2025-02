Bruno Pinheiro, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após derrota por 2-0 frente ao Famalicão:

«Perdemos o jogo e perdemos bem. O adversário apanhou-se a ganhar e depois ganha uma tranquilidade diferente da nossa e esta sequência de maus resultados acaba por intranquilizar e prejudica bastante. O futebol é mesmo assim.

[contestação dos adeptos] Acho perfeitamente normal, o treinador é o responsável máximo da equipa e é o rosto dos resultados, por isso compreendo perfeitamente e é justificável. Quando a equipa não ganha e está com quatro derrotas consecutivas, acho justificável. Acho que souberam fazer as coisas, durante o jogo tentaram apoiar, acabando o jogo manifestaram-se. Tiveram um comportamento correto. Desde o primeiro dia que cá entrei sempre disse à direção que nunca serei o problema do Gil Vicente e volto a reafirmá-lo.

[o que transmitiu aos jogadores no final] Nada por aí além, que o responsável sou eu, que estou satisfeito com o desempenho deles, que tentaram, deram o máximo e agora têm de se unir, mais do que nunca, com ou sem Bruno Pinheiro.

[acha que pode ser a solução para o Gil Vicente?] Se não achasse não estaria aqui. Não são momentos e mantenho sempre a postura serena, apesar de preocupado pelos resultados. Não se fala a quente e aquilo que posso dizer é que desde o primeiro dia disse à direção que quando achasse que eu não era a solução, não seria eu a causar problemas».