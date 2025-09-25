Campeão nacional de juniores (sub-19) em 2023 pelo Famalicão, Miguel Barbosa sofreu um grave acidente em fevereiro. Enquanto corria, o antigo médio foi atropelado por um comboio, o que o obrigou a amputar a perna esquerda. O jovem de 21 anos, praticamente adaptado à nova realidade, visitou esta semana o Famalicão, reencontrando muitos amigos.

Miguel Barbosa terminou a carreira após a conquista do Nacional de sub-19, devido a uma lesão que o obrigou a parar sete meses.

«Não foi, de todo, um ano fácil. Apesar da conquista do título nacional de juniores, passei meses a treinar sozinho, na tentativa de superar as dores da lesão. Estive sete meses a tentar recuperar e tomei a decisão de terminar a carreira», recorda aos meios do emblema minhoto.

Quase dois anos volvidos deu-se o referido acidente que levou à amputação da perna esquerda. Após mais de meio ano de recuperação, Miguel Barbosa aponta ao futuro e revela-se determinado em fundar a modalidade de futebol para amputados em Portugal.

«Quando comecei uma nova atividade física, aconteceu o acidente. Estava a correr e sofri o acidente. Não me lembro. Mas, fica o aviso para as outras pessoas, porque eu ia de fones e carapuço. Temos de decidir como reagimos e é isso que nos torna únicos. Já faço a minha vida a 100 por cento.»

«O desporto é a ferramenta mais inclusiva que existe. Comecei a treinar esta nova modalidade há um mês, estou a estabelecer contactos com a Federação Europeia. Já tenho agendada uma reunião com a federação do Japão. Tenho um amigo de Braga que se viu obrigado a jogar em Espanha. É futebol de sete, as balizas com altura de futebol de cinco. Jogam-se duas partes de 25 minutos. Tenho esta missão.»

«O Famalicão foi o clube que mais me marcou. Houve muita gente que me ajudou neste processo de recuperação. Não nasci famalicense, mas a vida tornou-me famalicense. A carreira como jogador desvaneceu, mas a ligação vai ficar para sempre», termina.

