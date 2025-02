César Peixoto, treinador do Moreirense, na sala de imprensa, após derrota por 2-0 frente ao Famalicão:

«A primeira parte foi equilibrada, as duas equipas encaixadas, mas mesmo assim as melhores oportunidades foram nossas. Na segunda parte, entrámos desfocados e desconcentrados e deitámos o jogo a perder.

Depois reagimos, metemos energia lá para dentro, mas mais com o coração do que com a cabeça, nunca fomos a equipa com um jogo limpo, muita gente a tentar resolver tudo muito rápido e muito à pressa para tentar fazer um golo que nos metesse no jogo, mas não conseguimos.

[lesão do Frimpong e o impacto teve no jogo] Não sei a gravidade da lesão, acho que foi uma entorse. A sua saída retirou-nos uma opção, mas não foi por isso que perdemos. Foi a reentrada em falso, deitámos o jogo a perder. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, perante uma equipa confiante, e mesmo assim na primeira parte o jogo foi repartido e depois acabámos por sofrer aqueles dois golos. A equipa nunca estabilizou e tentou sempre fazer tudo à pressa.

[impacto amímico do desaire] Esta derrota deveu-se à Teve a ver com a má entrada, os dois golos sofridos, e a equipa a tentar rapidamente marcar um para reentrar no jogo. Às vezes acontece este tipo de situação e não ter os tempos certos para conseguir fazer o golo. Tentámos um jogo mais direto, muito à pressa e não conseguimos aquele boost que nos fazia reentrar no jogo».