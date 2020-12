O Conselho de Arbitragem considera que foi acertada a decisão do VAR, e do árbitro Luís Godinho, de anular o golo a Coates, nos descontos do jogo em Famalicão. Recorde-se que o Sporting fez, já para além do minuto noventa, o terceiro golo, que lhe daria a vitória, mas o VAR e o árbitro consideraram que Coates fez falta sobre o guarda-redes e anularam a jogada.

Na sequência disso, houve muitos protestos de jogadores leoninos e Ruben Amorim foi mesmo expulso. No final da partida, Frederico Varandas foi pedir explicações a Luís Godinho e adiantou que já tinha falado com Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem, o que até este momento ainda não é verdade.