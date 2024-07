Um membro da equipa técnica dos galegos do Deportivo da Corunha foi esta terça-feira transportado para o hospital depois de se ter sentido mal após o jogo particular frente ao Famalicão (2-2).

Segundo informação divulgada pelo emblema da Corunha, o elemento da equipa técnica, cujo nome não foi revelado, «sofreu uma indisposição» após o jogo e, depois de ser assistido no balneário, foi transportado ao hospital.

«O seu estado é estável, está consciente e vai passar as próximas horas sob observação. O RC Deportivo já entrou em contacto com a família deste funcionário do clube para os informar do sucedido e desejar-lhe as rápidas melhoras, refere o clube em comunicado.

O Famalicão, da I Liga portuguesa de futebol, apresentou-se esta terça-feira aos seus adeptos com um empate 2-2 frente ao Deportivo, em jogo disputado no Estádio Municipal de Famalicão.