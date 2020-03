Declarações à SportTv de Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, após a derrota por 3-1 frente ao Famalicão em jogo da 23.ª jornada da Liga:

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil. O Famalicão tem uma boa equipa. Acabámos por sofrer dois golos [de início], o que condicionou o resto do jogo. Num clube como o Sporting todos têm de estar no seu melhor e assumir a sua responsabilidade. Essa assunção por parte do Luís Neto [que exigiu mais da equipa] é normal. Faz parte da competitividade máxima que o Sporting tem de assumir sempre.»

[Silas vai continuar no Sporting?] «Estou aqui para falar do jogo. Não vou responder a essa pergunta.»