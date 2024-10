Armando Evangelista, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após derrota por 3-0 frente ao Sporting:

«Na primeira parte, tentámos e conseguimos estancar o jogo ofensivo do sporting. Conseguimos criar algum espaço entre a linha defensiva e o meio-campo do Sporting, nem sempre com sucesso, mas estávamos a conseguir incomodar a defensiva contrário.

Na segunda parte, o Mathias tem características diferentes do Gustavo e tivemos de encontrar soluções. Depois num lance individual um jogador que está bem, encontrou espaço na área e marcou. Depois num lance com um ressalto, não conseguimos tirar a bola e, a partir daí, as coisas ficaram mais difíceis.

Reagimos, tivemos uma boa oportunidade, a melhor do jogo, e podíamos voltar ao jogo. Não aconteceu, a equipa foi um bocadinho abaixo e o Sporting, com as mudanças na equipa, começou a dominar. Esse lance do Liimatta acaba com o jogo.

[sexto jogo seguido sem vencer] Há trabalho para fazer, temos muitas jornadas pela frente, mas a verdade é que estamos consistentes defensivamente e não é por este jogo que as coisas mudam. Há sempre muita coisa para melhorar, principalmente quando trabalhamos num projeto com muito valor. Temos de olhar em frente e continuar. O que estamos a fazer tem sido recebido de uma forma positiva pelos jogadores. Hoje foi um jogo ingrato, perdemos, mas queríamos ganhar.

Sabemos que este Sporting quando fecha o espaço interior eles têm largura, se fechamos a largura eles jogam por dentro, tem jogadores de muita qualidade, que jogam quase de olhos fechados, como disse o seu treinador, mas houve alturas em que devíamos ter feito mais e melhor. Acho que houve alturas do jogo em que respeitamos em demasia o Sporting. Poderíamos ter sido mais atrevidos».