O presidente da SAD do Famalicão, Miguel Ribeiro, participou esta quinta-feira num painel integrado no Portugal Football Summit, que decorre na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde partilhou a visão de gestão que tem guiado o clube minhoto nos últimos anos.

Focado em temas como a sustentabilidade, o crescimento desportivo e a valorização dos jogadores, o dirigente afirmou que o acesso às competições europeias «será uma consequência natural» do trabalho desenvolvido e rejeitou qualquer ideia de frustração por o clube ainda não ter atingido esse objetivo.

«A Europa nunca foi uma frustração para nós. Enquanto eu estiver no Famalicão, nunca será. Frustração é interromper a curva de crescimento. A Europa será uma consequência. Gostava de ir, é um objetivo, mas é um caminho e vamos lá chegar, consequentemente», afirmou o dirigente.

Miguel Ribeiro, que lidera a SAD desde 2019, reforçou que o Famalicão continuará a apostar num modelo de crescimento sustentável, mesmo dispondo de uma «capacidade financeira ímpar» que, segundo o próprio, poderia permitir ao clube «arrasar um mercado de verão» e construir uma «equipa mais forte do que as outras».

«Quem compra no Famalicão sabe que compra bons jogadores. O sucesso deles transborda-nos de alegria, tal como o insucesso nos preocupa. Acredito que os titulares do próximo ano já lá estão. Este é o modelo e não vamos fugir dele, porque garante sustentabilidade», explicou.

«Gustavo Sá vai atingir um potencial altíssimo»

O dirigente abordou ainda a questão das infraestruturas, considerando que o atual estádio representa «uma âncora nos pés» do clube, e que ainda não conseguiu avançar com um recinto, tornando menos atrativa a visita de grandes emblemas para observar jovens talentos como Gustavo Sá.

«O mercado funciona. No caso do Gustavo Sá ainda não, mas vai funcionar. É um jovem com uma consistência assinalável e um profissional exemplar. Não tenho dúvidas de que vai atingir um potencial altíssimo», destacou sobre o internacional sub-21 português.

Defensor do investimento estrangeiro e da valorização do futebol nacional, Miguel Ribeiro sublinhou também a importância da centralização dos direitos televisivos, medida que considera fundamental para equilibrar e elevar o nível competitivo da I Liga.

Miguel Ribeiro sublinhou que «se dos três grandes para baixo a qualidade subir», eles acabam por ser os «maiores beneficiados» ao poderem recrutar dentro do mercado interno.

O técnico recordou que o FC Porto conquistou a Liga dos Campeões com jogadores do mercado nacional e o Sporting recuperou com Ruben Amorim, a apostar em atletas portugueses, sendo para ele esse o caminho a seguir.