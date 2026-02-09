Joujou pulverizou com perfume francês um jogo enfadonho que definhou durante 45 minutos e levou o Famalicão a regressar às vitórias. O triunfo famalicense apareceu no segundo tempo e com uma viragem no marcador. Foi o regresso às vitórias, que vale a subida ao 6.º lugar, depois da goleada sofrida em Barcelos.

O AVS é cada vez mais o lanterna vermelha e parece condenado à descida de divisão. Sem qualquer vitória no campeonato, a turma da Vila das Aves abriu o marcador no segundo tempo por Diego Duarte. Justin de Haas, Joujou e Abubakar – estreia a titular aos 19 anos – deram a volta ao marcador e os três pontos aos minhotos.

Depois da goleada sofrida em Barcelos, Hugo Oliveira fez duas alterações no onze: uma forçada e outra por opção. Pedro Santos rendeu Mathias de Amorim, médio que viu cartão vermelho frente aos galos; no ataque, Abubakar estreou-se a titular no lugar de Elisor. Já João Henriques, que teve jogo em Alvalade a meio da semana, a contar para a Taça de Portugal, mudou três peças. Simão Berteli, Ángel Algobia e Guilherme Neiva saíram da equipa para dar lugar a Adriel, Tunde e Matheus Pivô, em estreia.

A primeira metade foi um longo bocejo: sem remates enquadrados, sem ocasiões de golo, sem emoção e sem motivos de interesse. E, para piorar, (quase) sem adeptos na bancada. Terá sido a pior casa em Famalicão. Em 45 minutos, o único lance que criou frisson foi um remate de fora da área de Tunde que passou perto do poste. Ah! E a lesão de Paulo Vítor, substituído por Carlos Ponck.

Joujou foi a jogo no segundo tempo e lançou perfume francês sobre um mau jogo de futebol. Abubakar ficou perto de marcar, mas Adriel fez bem a mancha ao nigeriano, que estava isolado. Contra a corrente, foi o AVS que se adiantou no marcador. Ponck ganhou de cabeça, Tomané isolou, de primeira, Diego Duarte, que atirou a contar.

A resposta famalicense foi letal e em menos de 15 minutos deu a volta ao marcador e construiu uma vantagem confortável. Justin de Haas, após assistência de Joujou, empatou o desafio. A formação da Vila das Aves ficou a reclamar falta (pé alto), mas nada foi assinalado. Pouco depois, Pedro Santos recuperou a bola a meio-campo, deu em Joujou que foi por ali fora e, depois de passar por Carlos Ponck, rematou cruzado para golo.

Os locais estavam imparáveis e, pouco depois, voltaram a marcar. Joujou recuperou o esférico à entrada da área, deu em Pedro Santos que, isolado, ofereceu o golo ao estreante (a titular) Abubakar. Numa primeira fase foi assinalado fora de jogo, contudo o VAR acabou por validar o golo – o avançado estava atrás da linha da bola. Estava consumada a vitória do Famalicão e a conquista de mais três pontos.

A FIGURA: Joujou (Famalicão)

Foi a jogo na segunda metade e agitou um jogo que estava enfadonho. Joujou foi fundamental na vitória do Famalicão, com um golo, uma assistência e intervenção noutro tento. O francês assistiu Justin de Haas para o empate. Depois, cavalgou desde o meio-campo até rematar cruzado para golo. Por fim, roubou o esférico à entrada da área e ofereceu a Pedro Santos, que depois assistiu Abubakar para golo.

O MOMENTO: Golo validado a Abubakar

Depois de estar a perder, o Famalicão foi em busca do empate e, depois de o alcançar, foi em busca da viragem. Com o marcador em 2-1, Abubakar marcou o terceiro, mas o lance foi anulado por fora de jogo. Foi necessário a intervenção do VAR para validar o primeiro golo na Liga do avançado nigeriano.

POSITIVO: Abubakar (Famalicão)

Estreia a titular com duas grandes oportunidades e um golo. Abubakar tem entrado aos poucos na formação do Famalicão e, com 19 anos, Hugo Oliveira estreou-o a titular. O avançado não se fez rogado e depois de ver Adriel negar-lhe dois golos com excelentes defesas. À terceira, foi de vez. O nigeriano estreou-se a marcar no campeonato após assistência de Pedro Santos.