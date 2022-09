FIGURA: Rafa Silva (Benfica)

Foi a terceira época consecutiva a marcar no reduto do Famalicão. Num jogo que parecia estar atado para as águias, Rafa Silva conseguiu encontrar o caminho do golo. O internacional português aproveitou da melhor forma o passe de Grimaldo para dar os três pontos aos encarnados.

MOMENTO DO JOGO: Defesa de Vlachodimos

Numa partida em que o Famalicão quase não incomodou o guardião do Benfica, foi em cima do descanso que o Vlachodimos teve de mostrar todas as suas credenciais. O guarda-redes grego fez um espetacular voo e impediu que os famalicenses se adiantassem no marcador na única oportunidade que tiveram.

OUTROS DESTAQUES

Luiz Júnior (Famalicão): Mais uma excelente exibição do guarda-redes famalicense. Luiz Júnior defendeu (quase) tudo o que havia para defender, impedindo o avolumar do resultado. Neres, Grimaldo, Musa, todos tentaram, mas nenhum conseguiu.

Grimaldo (Benfica): Bem a defender, melhor a atacar. Grimaldo teve pela frente Ivo Rodrigues e De La Fuente e conseguiu dar sempre bem conta do recado. No ataque, o lateral mostrou mais uma vez qualidade ao assistir para o único golo do encontro.