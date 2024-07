O Famalicão fechou a contratação por empréstimo do lateral-direito Calegari, do Fluminense, num vínculo válido até junho de 2025, segundo apurou o Maisfutebol.

O acordo dos famalicenses com o emblema do Rio de Janeiro contempla uma opção de compra de 1.5 milhões de euros por 70 por cento do passe do jogador brasileiro. Refira-se que, de acordo com o Transfermarkt, o lateral está avaliado em quatro milhões de euros.

Calegari, de 22 anos, viaja ainda esta sexta-feira para Portugal. O lateral foi formado no próprio Fluminense e teve uma passagem rápida na época passada pelos norte-americanos do LA Galaxy.