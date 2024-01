Nem de bicicleta o Famalicão conseguiu regressar aos triunfos, levando já seis partidas sem conquistar os três pontos. Já o Desportivo de Chaves voltou a pontuar depois de três derrotas consecutivas, mas continuas com a lanterna vermelha na mão.

Os flavienses adiantaram-se no marcador na transforação de uma grande penalidade; os famalicenses tiveram uma forte reação e deram a volta ao marcador ainda antes do descanso. Com uma reentrada vigorosa, a turma transmontana voltou a deixar tudo empate, resultado que se manteve até ao final.

Primeira parte viva

Depois de perderem contra dois candidatos ao título, Famalicão e Chaves defrontavam-se em plena crise. Os famalicenses já não venciam há seis jogos, enquanto os flavienses só tinham vencido um dos últimos sete. João Pedro Sousa, depois do desaire na Luz, fez apenas uma alteração no onze, trocando o defesa central Otávio Justin de Haas. Do outro lado, Moreno trocou três peças depois de perder no Dragão. Saíram do onze o guarda-redes Rodrigo Moura, o defesa Bruno Langa, o médio Guima – estes dois foram para a CAN – e o avançado Sanca, entrando Hugo Souza, Cafu Phete, Benny e Steven Vitória.

Numa noite gélida no Minho, o início do encontro foi equilibrado, mas com ligeira vantagem para os famalicenses, que usavam e abusavam dos passes em profundidade de Zaydou para as costas da defensiva transmontana. Já o Chaves era mais pragmático e objetivo, criando duas boas ocasiões de golo. João Correia tentou de longe e aqueceu as mãos a Luíz Júnior. Pouco depois, Sandro Cruz trabalhou bem na esquerda e cruzou para Héctor que, solto de marcação, cabeceou ao lado.

Os visitantes acabaram por se adiantar no marcador. Rúben Ribeiro entrou na área pela esquerda e foi carregado por Nathan. Artur Soares Dias nada assinalou, mas depois de consultar o vídeo tomou a decisão rápido e marcou penálti. Na conversão, Héctor Hernández não perdoou. A reação dos locais foi quase imediata, aproveitando, também, o recuo dos flavienses.

Por isso, foi com naturalidade que, dez minutos depois, o Famalicão chegou ao empate. Francisco Moura desmarcou Chiquinho na esquerda e, já na área, ofereceu o golo a Théo, que só teve de encostar. Pouco depois, Justin apontou um livre à entrada da área do Chaves, o esférico bateu na barreira e caiu onde estava Chiquinho. O extremo português, com um pontapé de bicicleta, deu a volta ao marcador. Golaço!

Até ao descanso, os famalicenses continuaram a tentar aumentar a vantagem e Chiquinho, endiabrado, ficou muito perto por duas vezes. Na mais perigosa, o esférico esbarrou na malha lateral. Os minhotos iam em vantagem para o intervalo depois de uma forte reação.

Flavienses reagem

Moreno percebeu que a equipa estava apática e lançou para a segunda metade Sanca e Pinho, dando maior acutilância ofensiva. E resultou. O Chaves entrou com tudo e rapidamente encostou a formação famalicense às cordas e acabou por chegar ao empate. Após cruzamento da esquerda, Justin de Haas, ao tentar cortar, cabeceou para a própria baliza, obrigando a Luiz Júnior a defesa de recurso. Oportuno, Ruben Ribeiro apareceu solto a cabecear para dentro.

O jogo entrou numa fase de muitas quezílias, dentro e fora das quatro linhas e foi preciso esperar quase 15 minutos para ver uma oportunidade. Gustavo Sá cruzou, Mihaj cabeceiou para defesa de Hugo Souza para a trave. Na recarga, o guarda-redes brasileiro volta a negar o golo ao central do Famalicão.

Até ao final, os minhotos tentaram chegar à vitória com muito coração e pouca cabeça. Já os transmontanos aguentaram como puderam e ainda tentaram chegar ao ataque, sempre sem sucesso. Aceita-se a divisão de pontos.