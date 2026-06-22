O Famalicão tem agendados oito jogos de preparação para a nova época.
O calendário de testes do conjunto minhoto começa a 11 de julho com um jogo-treino com a equipa sub-23 do Famalicão e termina a 28 de julho com uma dupla jornada com os ingleses do Crystal Palace e os franceses do Lens.
O CALENDÁRIO DE JOGOS DO FAMALICÃO PARA A PRÉ-ÉPOCA:
11 de julho: Famalicão (sub-23)
15 de julho: Lusitânia de Lourosa
18 de julho: Penafiel
22 de julho: Arouca
25 de julho: Felgueiras e Tondela
28 de julho: Crystal Palace e Lens