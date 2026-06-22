O Famalicão tem agendados oito jogos de preparação para a nova época.

O calendário de testes do conjunto minhoto começa a 11 de julho com um jogo-treino com a equipa sub-23 do Famalicão e termina a 28 de julho com uma dupla jornada com os ingleses do Crystal Palace e os franceses do Lens.

O CALENDÁRIO DE JOGOS DO FAMALICÃO PARA A PRÉ-ÉPOCA:

11 de julho: Famalicão (sub-23)

15 de julho: Lusitânia de Lourosa

18 de julho: Penafiel

22 de julho: Arouca

25 de julho: Felgueiras e Tondela

28 de julho: Crystal Palace e Lens