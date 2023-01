FIGURA: Colombatto (Famalicão)

Marcou o golo que valeu a conquista de três preciosos pontos e a fuga à zona de descida. Santiago Colombatto aproveitou a autoestrada aberta pela defesa do Estoril para marcar o único golo do encontro. Mas a exibição do argentino não se resumiu a esse remate. Muito combativo no miolo do terreno, é um pendulo na equipa minhota. Excelente exibição.

MOMENTO DO JOGO: Autoestrada do Estoril

A partida foi equilibrada e, quando as defesas eram ultrapassadas, os guarda-redes apareciam a brilhar. No entanto, um erro na abordagem ao lance do golo foi fatal. Os dois centrais estorilistas abriram uma brecha na defesa, Jhonder ganhou no físico, e apareceu, vindo de trás, Colombatto a isolar-se e a marcar.

OUTROS DESTAQUES

Iván Jaime (Famalicão): Grande exibição do camisola 10 do Famalicão. A fletir da esquerda para a direita, foi sempre uma seta apontada à baliza do Estoril e o jogador mais perigoso, principalmente na primeira parte. Ficou perto de marcar por duas vez e na retina fica o passe delicioso, no primeiro tempo, a isolar Jhonder.

Geraldes (Estoril): Grande jogo do médio estorilista, a equilibrar as contas com o número 10 famalicense. Geraldes jogou e, principalmente, fez jogar, espalhando magia pelo relvado. Foi o primeiro a dar o mote: depois de fazer um túnel a um adversário, disparou para grande defesa do guardião local. Nem sempre esteve bem acompanhado.