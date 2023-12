FIGURA: Jhonder Cadiz (Famalicão)

Mais uma excelente exibição do avançado venezuelano, premiado com um golo. Cadiz esteve sempre muito ativo na frente de ataque, não perdendo quase nenhum duelo aéreo. Muito forte nos duelos, foi ele que começou e que concluiu a jogada do golo do Famalicão. Apontou o quarto golo na Liga.

MOMENTO DO JOGO: Golo anulado

O Estoril ensaiou muitas jogadas de contra-ataque, principalmente no segundo tempo, mas falhava quase sempre ou último passe ou o remate. A quinze minutos do fim, a formação estorilista construiu uma jogada com princípio, meio e fim. Contudo, Marqués, antes do remate fatal, partiu em posição de fora de jogo e o golo foi invalidado.

OUTROS DESTAQUES

Koindredi (Estoril): Parecia estar em todo o lado, sendo preponderante a atacar e a defender. Koindredi voltou a realizar uma excelente exibição, partindo dele várias oportunidades de perigo do Estoril. O francês encheu o campo.

Zaydou (Famalicão): Fundamental na formação famalicense. Dono de um físico invejável, não perdeu qualquer duelo e lançou muitos ataques do Famalicão, com longos passes para as costas da defensiva estorilista. Bom regresso.