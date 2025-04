Um frango de Joel Robles abriu o caminho ao Sorriso do Famalicão. O erro do guardião canarinho desfez o marasmo a que o jogo estava votado e permitiu à formação famalicense conquistar os três pontos, aproximando-se do 6.º lugar.

O Estoril deu boa réplica, mas acusou em demasia o golo sofrido e não mais conseguiu reagir. Sorriso abriu o marcador e assistiu Sejk para o segundo. Gil Dias saiu do banco e, dois minutos depois, fechou a contagem.

Hugo Oliveira fez duas alterações depois do triunfo em Arouca. Rafa Soares viu o 5.º amarelo e ficou de fora, sendo rendido por Pedro Bondo, e Topic foi premiado pelo golo do triunfo diante dos arouquenses, atirando para o banco Mathias de Amorim. Já Ian Cathro mudou apenas uma peça após os 3-0 na Vila das Aves, trocando o lesionado Xeka por Zanocelo.

A primeira parte foi aborrecida. As duas equipas, taticamente rigorosas, encaixaram na perfeição e não permitiram muitas veleidades junto das balizas. Ainda assim, houve quem quisesse fazer a exceção para confirmar a regra. O primeiro aviso foi dado pelos locais, com Gustavo Sá a apareceu ao segundo poste, após canto, a rematar à malha lateral. Do outro lado, Lacximicant surgiu na cara do golo, mas Carevic fez bem, a mancha.

O tempo corria para o descanso sem que ninguém conseguisse desatar o nó. Ainda antes do apito para o intervalo, houve uma ocasião de golo para cada lado. Lacximicant, novamente, surgiu solto na área a rematar por cima. Na baliza contrária, Aranda saltou mais alto que os adversários, porém a cabeçada errou o alvo.

Finalmente os golos

A toada da partida manteve-se na segunda metade, com o esférico a ser jogado muito longe das balizas. Tudo mudou ao minuto 63. Sorriso recebeu a bola na direita, puxou para o pé esquerdo e rematou à figura de Robles, contudo o guardião espanhol deixou o esférico fugir pelo meio das mãos, só parando no fundo das redes. Os famalicenses ganhavam nova confiança e, pouco depois, iriam aumentar a contagem.

Aranda vê a desmarcação de Sorriso, coloca a bola no extremo que amorteceu de peito para o remate à meia-volta de Sejk para golo. Tudo fácil para os minhotos. Logo a seguir, os protagonistas trocaram de papeis. O avançado da Chéquia amorteceu de peito para o remate do brasileiro, mas desta vez o guardião estorilista fez a mancha e impediu o terceiro.

Os treinadores foram mexendo nas equipas, mas pouco ou nada mudou. O Estoril não conseguia reduzir e relançar o desafio – nem perigo criava junto da baliza de Carecvic – e o Famalicão aproveitava o contra-ataque para aumentar a contagem. Pedro Bondo entrou na área pela esquerda, já nos descontos, e ofereceu o golo a Gil Dias, que marcou dois minutos depois de entrar. Triunfo justo dos minhotos.

A FIGURA: Sorriso (Famalicão)

Um golo e uma assistência foi o salto de Sorriso neste encontro. O extremo esteve um pouco desligado do jogo no primeiro tempo, mas na etapa complementar apareceu com tudo. Abriu o marcador, ofereceu o segundo e ainda esteve perto de bisar.

O MOMENTO: Frango de Robles

O jogo estava equilibrado e não havia muitas ocasiões para nenhum dos lados. Num lance aparentemente inofensivo, o Famalicão acabou por chegar ao golo. Sorriso rematou frouxo e à figura, no entanto Robles não conseguiu segurar e deixou a bola fugir pelo meio das mãos.

POSITIVO: Estreia de Pedro Bondo

Pedro Bondo estreou-se a titular neste desafio e fez esquecer por completo Rafa Soares. O lateral angolano sentiu-se confortável no lado esquerdo da defesa, defendendo bem e ainda dando profundidade no ataque. Fez a assistência para o terceiro golo famalicense.