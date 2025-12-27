Jovane foi a estrela que mais cintilou no Minho, bisando no encontro e dando o triunfo à equipa da Amadora em Famalicão. A equipa de João Nuno, sem Sidny Cabral, entrou a perder, mas deu a volta ao marcador, conquistando três preciosos pontos, que dão uma subida ao 9.º lugar.

Os famalicenses parecem estar em queda e perderam uma boa oportunidade de se colarem ao Gil Vicente, no 4.º posto. Nos últimos cinco jogos, a equipa minhota venceu apenas um e pode terminar a jornada na 8.ª posição.

Que grande primeira parte! Golos, reviravoltas no marcador e muita emoção. Nada faltou. Apesar da derrota na Luz, Hugo Oliveira apostou no mesmo onze que defrontou o Benfica. Já João Nuno fez apenas uma alteração, já esperada, na equipa após o empate caseiro com o Moreirense. Sidny Cabral, a caminho das águias, saiu da convocatória e deu o lugar a Otávio.

O Famalicão entrou melhor e adiantou-se bem cedo no marcador. Gil Dias ganhou em velocidade na direita, cruzou para o coração da área onde apareceu Sorriso a tentar cabecear, mas acabou por ser Luan Patrick a colocar a bola na própria baliza. A respostas estrelista foi imediata. Otávio viu a desmarcação de Kikas, endossou-lhe o esférico e o avançado, na cara de Carevic, não perdoou.

O jogo estava vivo e a cambalhota no marcador surgiu pouco depois. Após cruzamento largo para o segundo poste, Kikas cruzou de cabeça para a área onde apareceu Jovane e rematar de primeira para golo. Contudo, a papel químico do primeiro golo, a vantagem de uma das equipas durou pouco. Os minhotos aproveitaram o desentendimento entre os centrais estrelistas para igualar. Sorriso cabeceou para o fundo das redes e deixou tudo como começou.

O Estrela reentrou melhor e voltou à vantagem. Jovane antecipou-se a Rodrigo Pinheiro e rematou em arco para golo. Luís Godinho anulou o lance devido a uma suposta falta, contudo, alertado pelo VAR, acabou por validar o tento. Hugo Oliveira mexeu na equipa e arriscou, passando a jogar com dois avançados.

O Famalicão passou a dominar o jogo e criou oportunidades suficientes para marcar. Leo Realpe e Zabiri foram os jogadores famalicenses que estiveram mais perto de igualar a partida: ambos acertaram na trave. Até ao final, destaque para um remate frontal de Van de Looi que Renan defendeu a dois tempos, segurando o precioso triunfo.,

A FIGURA: Jovane (Estrela)

Bisou na partida, marcando, em simultâneo, o golo da vitória. Jovane Cabral esteve sempre muito ativo e, quando teve oportunidade para marcar, não perdoou. Na primeira metade, o avançado apareceu solto na área a rematar de primeira para golo; na segunda, antecipou-se a Rodrigo Pinheiro e atirou em jeito para o fundo das redes, dando três preciosos pontos ao Estrela.

O MOMENTO: Intervenção do VAR

Jovane Cabral marcou o terceiro golo do Estrela, contudo, de imediato, Luís Godinho anulou-o, assinalando falta sobre Rodrigo Pinheiro. Após intervenção do VAR Rui Costa, o árbitro foi ao vídeo e reverteu a decisão, validando o golo da formação da Amadora. Parece ter sido a decisão acertada.

POSITIVO: Sorriso (Famalicão)

Bom jogo do extremo famalicense, que esteve nos dois golos. Sorriso tentou marcar de cabeça no primeiro golo, acabando por ser autogolo de Patrick, e até foi dar um beijinho à companheira, presente na bancada. Pouco depois, nova oportunidade e desta vez o próprio cabeceou para o fundo das redes. Fez um bom jogo.