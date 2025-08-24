Não saiu do zero o marcador no dérbi do Minho que colocou frente a frente Famalicão e Gil Vicente. Os famalicenses, que já não perdem em casa desde dezembro de 2024, perderam o comboio das equipas do topo da tabela, formado por Sporting e Moreirense, ainda assim pontuam pela terceira jornada consecutiva.

Os galos, com uma exibição segura, voltaram a pontuar depois de terem perdido na ronda anterior na receção aos dragões. Konan e Luís Esteves exibiram-se em bom nível, valeu a também boa performance de Carevic. Somam agora quatro pontos, enquanto o Famalicão leva sete.

Primeira parte morna

Hugo Oliveira fez apenas uma alteração no onze, trocando Rafa Soares, recuperado da mialgia de esforço que o afastou de Tondela, por Pedro Bondo. Já César Peixoto trocou dois elementos depois do desaire caseiro diante do FC Porto. No lado direito da defesa, Zé Carlos entrou para o lugar de Hevertton e no meio-campo Santi García atirou Zé Carlos (ex-Vitória) para o banco de suplentes.

A primeira parte do dérbi foio morna. As duas equipas encaixaram-se taticamente e pouco espaço houve para jogar perto das áreas. O Gil Vicente foi a equipa que mais vezes o conseguiu fazer, contudo faltava sempre o último passe ou o remate. Já o Famalicão não conseguiu trazer a acutilância ofensiva que demonstrou nos dois primeiros encontros.

Ainda assim, a primeira grande ocasião da partida pertenceu aos da casa, após perda de bola gilista. Elisor surgiu solto à entrada da área e rematou à figura de Andrew. Podia ter feito bem melhor. Do outro lado, a melhor oportunidade surgiu num remate de ressaca de Luís Esteves que Carevic defendeu para canto. O resto dos 45 minutos foram preenchidos por muita luta e muitas faltas.

Jogo aqueceu, mas faltaram os golo

Rafa Soares ressentiu-se da lesão e Hugo Oliveira lançou Pedro Bondo para o segundo tempo. Ainda assim, voltou a ser o Gil Vicente a estar melhor e a estar mais perto do golo. Contudo, os famalicenses não deixaram de espreitar o ataque, tornando o jogo vivo e com mais motivos de interesse. Konan deixou o primeiro aviso para, logo de seguida, Santi, com um remate cruzado, ficar a centímetros do golo.

Do outro lado, era Elisor que criava perigo. Com o pé e com a cabeça o destino foram as mãos de Andrew. Luís Esteves, Pablo e Konan tentaram chegar ao golo, porém Carevic mostrava-se inultrapassável. Sorriso respondeu para os locais e o remate em arco saiu a milímetros do ferro. O extremo dos famalicenses teve nos pés a derradeira ocasião do encontro. Após cruzamento da direita apareceu ao segundo poste a rematar ao lado quando tinha a baliza toda escancarada. Empate acaba por ser justo.

A FIGURA: Konan (Gil Vicente)

Esteve imparável e inultrapassável no lado esquerdo. Konan voltou a mostrar muito intensidade e poderio físico, quer a defender, quer a atacar. O lateral esquerdo deu muita profundidade ao ataque barcelense e dos pés deles saíram algumas das melhores ocasiões de golo do encontro. Esteve perto de marcar na segunda parte quando entrou na área, puxou para dentro e rematou para excelente defesa de Carevic.

O MOMENTO: Falhanço de Sorriso

Já no tempo extra, Sorriso teve nos pés uma excelente oportunidade para desafazer o empate. Após jogada confusa, o extremo apareceu ao segundo poste a rematar ao lado. Tinha a baliza toda escancarada!

POSITIVO:

Luís Esteves (Gil Vicente)

Grande exibição do novo maestro do Gil Vicente. Luís Esteves pautou todo o jogo dos galos com passes a rasgar a defensiva famalicense. Esteve perto de marcar por duas vezes, em remates frontais e, em ambos, viu Carevic negar o golo.

Carevic (Famalicão)

Conseguiu manter a incerteza no marcador até ao final do desafio com um par de excelentes defesas. Evitou os golos de Konan, Luís Esteves e Pablo com boas paradas e mostrando a razão pela qual Hugo Oliveira o escolheu no lugar de Zlobin.