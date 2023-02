Murilo marcou e os ferros da baliza abençoaram a vitória do Gil Vicente no duelo de vizinhos. Os galos conseguiram ultrapassar as contrariedades sofridas na primeira parte, com a lesão de Kritciuk e de Alipour, e conquistaram um importante triunfo.

O Famalicão só se pode queixar de si próprio e da falta de sorte: acertaram três bolas no poste da baliza e falharam outras tantas oportunidades. Com a vitória, a turma barcelense ultrapassou os famalicenses na tabela e somam agora mais um ponto que os vizinhos (22).

Equilíbrio prevaleceu

João Pedro Sousa fez duas alterações no onze em relação ao jogo da Taça de Portugal com a BSad, mas apresentou a mesma equipa que havia iniciado a última partida em Famalicão para a Liga. Tal como esperado, Alexandre Penetra e Iván Jaime regressaram à titularidade no lugar de Martín e Gustavo Sá.

Os galos entraram a pressionar alto e a chegar à baliza adversário com mais perigo, mas foram os famalicenses a ter a primeira oportunidade, num remate exterior de Jhonder para boa defesa de Kritciuk. Na resposta, após canto, Rúben Fernandes desviou de cabeça ao primeiro poste e Tomás Araújo, solto ao segundo, rematou à malha lateral.

Estava dado o mote da primeira metade: ora atacas tu, ora ataco eu; ora tenho eu bola, ora tens tu; ora quase marcas, ora quase marco. Foi um pouco isto. O Famalicão criava quase sempre perigo pelo lado esquerdo, com Dobre e Ivo Rodrigues, que caía muitas vezes naquela zona, a dar muito que fazer ao desamparado Adrián Marín.

Os gilistas tiveram duas contrariedades na primeira metade, com as lesões de Alipour, primeiro, e de Kritciuk, depois. Os galos perderam algum fulgor ofensivo, mas mantiveram-se seguros na defesa. A exceção vai para uma bola nas costas, metida por Ivo Rodrigues, que isolou Jhonder. O avançado picou por cima de Andrew, mas o esférico esbarrou no poste.

Ato contínuo, Murilo teve uma arrancada pela direita, deixou dois adversários para trás e cruzou para Fran Navarro que, completamente solto, cabeceou ao lado. E foi tudo numa primeira parte viva, cheia de emoção e com muita festa nas bancadas.

O golo de Murilo

No recomeço a toada de jogo manteve-se, com as equipas a equilibrarem-se. No entanto, os galos tiveram meia oportunidade e marcaram. Murilo pegou no esférico pela direita, entrou na área, ganhou um ressalto, outro, tabelou com Fran Navarro e rematou rasteiro para golo.

Os famalicenses acusaram o golo e demoraram a reagir e só no último quarto de hora, já depois de algumas alterações, é que conseguiram criar perigo. Antes, Fran Navarro desperdiçou uma boa oportunidade: isolado, demorou tanto tempo para rematar que acabou desarmado.

Depois, só deu Famalicão e Iván Jaime assumiu um papel preponderante. Primeiro, apareceu a cabecear para excelente defesa de Andrew; depois, após jogada pela direita, rematou cruzado ao poste! Daniel Sousa percebeu que a equipa estava a encolher e também tentou refrescar o ataque e reforçar a direita, onde Iván Jaime era um quebra-cabeças, com a entrada de Zé Carlos.

Até ao final, os galos defenderam a preciosa vantagem como puderam e os de Famalicão ainda estiveram perto de marcar, mas, mais uma vez, o poste negou o golo a Iván Jaime. Grande galo do espanhol no encontro que valeu a ultrapassagem dos gilistas aos famalicenses.