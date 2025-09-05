O Famalicão venceu, esta sexta-feira, o Académico de Viseu, por 4-1, num jogo-treino realizado à porta fechada.

A equipa comandada por Hugo Oliveira, que compete na Liga, marcou através de Antoine Joujou, Simon Elisor, Rochinha e Sorriso.

Com quatro jogos disputados, o Famalicão ocupa o segundo lugar na Liga, com dez pontos, destacando-se à frente do Sporting, com nove, e com quem vai jogar na próxima jornada.

Por outro lado, o Académico segue no 12.º lugar da II Liga, com quatro pontos.