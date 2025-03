O duelo entre Famalicão e AVS, na 27.ª jornada da Liga, fica marcado pela ausência da claque dos anfitriões. Há mais de 35 anos que tal não acontecia.

De acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol no Municipal 22 de Junho, em Famalicão, esta situação está relacionada com divergências internas na claque. Por isso, o clube mantém-se à margem da situação.

Quanto à falange de apoio afeta ao AVS, não foi possível confirmar por que motivo os adeptos entraram no estádio do Famalicão para lá do minuto 40. De acordo com a Sport tv, a demora esteve relacionada com uma avaria de um autocarro.

O Famalicão-AVS é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.